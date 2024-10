O Sp. Braga empatou, esta terça-feira, na receção ao Rapid Viena, em jogo referente à primeira mão da segunda ronda do Caminho dos Campeões da Youth League.

Campeões no campeonato português sub-19, o Sp. Braga não conseguiu desatar o nó frente à equipa austríaca.

Apesar de mais posse de bola e remates por parte dos bracarenses, a bola não sentiu o sabor de nenhuma rede.

No dia 6 de novembro o Sp. Braga visita o terreno do Rapid Viena e luta por um lugar na terceira e última ronda do Caminho dos Campeões da Youth League. Em caso de vitória, os comandados de Pedro Pires defrontam o vencedor da eliminatória entre o Basileia e o Sabah.