O Sp. Braga anunciou os 23 convocados para a derradeira jornada da Liga Europa. O grande destaque vai para Rodrigo Zalazar, que regressa às convocatórias após cumprir um castigo de dois jogos na competição (Nice e Nott. Forest).

O médio uruguaio, recorde-se, viu o vermelho direto no empate frente ao Rangers, adversário do FC Porto nesta quinta-feira.

O Sp. Braga, por sua vez, visita os Países Baixos para enfrentar o Go Ahead Eagles, 30.º classificado da competição. Uma vitória garante o top-8 aos bracarenses Porém, um empate e até uma derrota poderá chegar para a qualificação direta para os «oitavos».

Confira os convocados Carlos Vicens para o jogo frente ao Go Ahead Eagles:

Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch.

Defesas: Victor Gomez, Nuno Matos, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi e Yanis Da Rocha.

Médios: Vítor Carvalho, João Moutinho, Gabriel Moscardo, Grillitsch, Gorby J.B, Diego Rodrigues e Zalazar.

Avançados: António Gil, Ricardo Horta, Fran Navarro, Pau Víctor, Sandro Vidigal e Aragão.