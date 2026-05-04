Dos principais destaques do Sp. Braga na atual temporada, Rodrigo Zalazar está avaliado em aproximadamente 30 milhões de euros pela SAD bracarense, segundo apurou o Maisfutebol.

Neste momento, o médio uruguaio é seguido de perto por interessados na Europa e também tem sido alvo de abordagens recentes do futebol da Arábia Saudita.

No ano passado, recorde-se, Zalazar recebeu uma oferta de 22 milhões de euros dos russos do Zenit. O negócio acabou travado, por questões a envolver bloqueios da União Europeia referentes à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Também na temporada passada, o Sporting teve o jogador uruguaio na lista de nomes referenciados. Entretanto, o desejo não avançou para uma negociação em concreto.

No Sp. Braga há três temporadas, Rodrigo Zalazar, de 26 anos, tem contrato válido até junho de 2028. Está protegido por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.