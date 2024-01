Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 3-2 e consequente eliminação da Taça de Portugal:

[Sobre o grande jogo de Rodrigo Zalazar, que há semanas esteve ligado negativamente ao golo do Benfica em Braga e desde então cresceu de rendimento e acabou por fazer dois golos na Luz. Tem respondido bem depois desse mau momento...]

«Não vejo como uma resposta do jogador. Vejo sim o trabalho diário do jogador e a qualidade que ele tem. É por isso mesmo que eu falo do julgamento. É um momento menos bom do Rodrigo Zalazar no jogo com o Benfica em casa, que acaba por ter um erro individual. E hoje faz dois golos. Não quero ligar uma situação à outra.

O que é feito diariamente tem normalmente correspondência para o jogo. E isto aplica-se ao Rodrigo e aos outros. Quando as coisas não correm bem, sabemos que estamos expostos para poder cometer algum tipo de erro. Mas de uma forma mais ou menos natural a verdade vem ao de cima. E o que este Rodrigo e este Sp. Braga apresentam em termos de qualidade é mais próximo da realidade e da qualidade dos seus jogadores. Não creio que possa existir qualquer relação direta. Mas fez um jogo bastante bom e o facto de fazer dois golos ajuda nessa avaliação.