O Benfica B empatou hoje sem golos com o Sp. Covilhã, no centro de estágios do Seixal, em jogo da 5.ª jornada a II Liga.

Noutro jogo desta manhã, o Feirense recebeu e venceu a Académica. O nigeriano Onyemaechi fez o único golo do jogo.

Com este triunfo, a equipa de Santa Maria da Feira soma 12 pontos e sobe ao segundo lugar da II Liga, ultrapassando a equipa B dos encarnados, que tem 10.

O Sp. Covilhã está no 5.º lugar, com 8 pontos, e a Académica está a fazer um péssimo arranque de temporada: está no 17.º e penúltimo lugar com apenas um ponto.