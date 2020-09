O Sp. da Covilhã venceu o Varzim, por 2-1, este sábado, em jogo de estreia de Nuno Capucho no comando dos serranos.



Os poveiros abriram o marcador aos 19 minutos, por George Ofosu, e o resultado só sofreu alterações no segundo tempo.



Aos 68 minutos, Filipe Cardoso estabeleceu a igualdade, num lance muito contestado pelos visitantes, por considerarem que a bola não tinha ultrapassado a linha de golo. Na reta final do encontro, André Micael apontou um autogolo e deu a vitória ao Sp. da Covilhã.



Os Leões da Serra conquistaram os primeiros pontos da temporada ao fim de quatro jogos, enquanto o Varzim somou a primeira derrota no campeonato. CLASSIFICAÇÃO DA II LIGA