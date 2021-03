O Benfica B foi surpreendido em casa pelo Cova da Piedade (1-0), em jogo da 26.ª jornada da II Liga.



O único golo da partida foi anotado por Hugo Firmino, logo aos 21 minutos.



No outro jogo disputado esta tarde, Sp. Covilhã e Casa Pia não desataram o nulo num encontro disputado no estádio José Santos Pinto.



Assim sendo, o Casa Pia manteve-se na oitava posição com 35 pontos, mais dois que o Benfica B. Por sua vez, o Sp. Covilhã igualou o Leixões no 11.º lugar com 30 pontos enquanto o Cova da Piedade subiu ao 13.º posto, fugindo ligeiramente dos lugares de descida.