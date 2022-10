O antigo futebolista do Sporting, o argentino Leandro Grimi, está a dar os primeiros passos na carreira como técnico e vai realizar, na época 2022/23, o estágio de treinador na equipa de juniores do Sporting da Covilhã.

Segundo apurou o Maisfutebol, esta segunda-feira, Grimi está a tirar o curso de treinador e vai ser adjunto na equipa técnica comandada por Rodrigo Matos, que disputa, esta temporada, a 2.ª Divisão Nacional de juniores, estando inserida na série C.

Grimi, atualmente com 37 anos, tinha dado conta, no domingo, através das redes sociais, de que ia iniciar um novo projeto no Sporting da Covilhã. «Quero agradecer publicamente ao SC Covilhã e a todos os que compõem a instituição. Obrigado pela confiança e pelo espaço que me dão, no início de uma nova carreira, cheia de ilusões, paixão e muito trabalho. Estou orgulhoso por pertencer a um excelente clube, com uma grande história», pode ler-se, na mensagem partilhada por Grimi, na rede social Instagram.

A ligação de Grimi a Portugal começou a meio da época 2007/08, quando foi emprestado pelo Milan ao Sporting. No verão de 2008, os leões conseguiram garantir a contratação definitiva do atleta, que representou os verde e brancos até 2011. Depois, passou pelos belgas do Genk em 2011/12, até voltar à Argentina, onde jogou até 2021: passou por Godoy Cruz, Racing Club, Newell’s Old Boys e Huracán.

Porém, a ligação de Grimi a Portugal manteve-se além do plano desportivo. Foi em Lisboa que conheceu a sua mulher, natural da Covilhã, onde Grimi agora reside, na vila do Teixoso.

Este não é, porém, o primeiro projeto de Grimi como técnico. Em agosto, o antigo lateral-esquerdo fora anunciado como um dos dois treinadores da equipa de infantis de futebol de nove da AD Estação.