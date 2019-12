Dois baldes de água fria marcaram o final do embate entre Sp. Covilhã e o Benfica B que acabou com um empate 2-2 em jogo da 14.ª jornada da II Liga. A equipa da Serra já tinha imposto um empate à equipa principal do clube da Luz, na Taça da Liga, e este domingo voltou a empatar com a equipa secundária. A equipa de Renato Paiva ainda virou o resultado a um minuto do final, mas depois cedeu o empate no último lance do desafio.

Um jogo que assinalou a estreia do treinador Daúto Faquirá à frente da equipa da Serra que até entrou a ganhar, com um golo de Mica Silva, logo aos 7 minutos, mas acabou por permitir o empate ainda na primeira parte, aos 32 minutos, com um golo de Daniel dos Anjos.

O jogo seguiu equilibrado até perto do final, altura em que Nuno Santos assinou a reviravolta, com um remate colocado, ao ângulo, depois de um lance de Gonçalo Ramos. Faltava apenas um minuto para o final e quando parecia que a vitória dos visitantes estava assegurada, o Sp. Covilhã chegou ao empate. Bonani, que já tinha ameaçado num livre direto, rematou à entrada da área, a bola sofreu um desvio num defesa do Benfica e traiu Fábio Duarte.

Um golo muito contestado pelos jogadores do Benfica em relação ao tempo dado pelo árbitro que, na sequência dos protestos, acabou por expulsar João Ferreira.

O Sp. Covilhã acaba, assim, por resgatar um ponto, mas a verdade é que somou este domingo o sétimo jogo sem vencer. O Benfica B, por seu lado, continua no fundo da classificação, no 16.º lugar da classificação.

