O Benfica B foi ao gelado Estádio Municipal José Santos Pinto empatar com o Sp. Covilhã 1-1, em jogo da 15.ª jornada da II Liga. A equipa comandada por Nélson Veríssimo controlou boa parte do jogo, adiantou-se no marcador, com um golo de Paulo Bernardo, mas consentiu o empate nos últimos instantes do jogo.

Um jogo em que, além das baixas temperaturas provenientes da serra, também ficou marcado pelo forte vento que se fez sentir e que, logo aos 7 minutos, transformou um cruzamento inofensivo de Jean Filipe na primeira oportunidade de golo, com a bola a desenhar uma trajetória invulgar e a ir à barra da baliza defendida por Svilar.

Mas era o Benfica que jogava a favor do vento e que assumiu as rédeas do jogo, com a dupla Araújo, Tiago e Henrique, muito ativos no ataque. Já muito perto do intervalo, Paulo Bernardo também esteve perto de inaugurar o marcador, com uma cabeçada que fez a bola passar perto da barra.

Os visitantes continuaram mais fortes no segundo tempo, agora contra o vento, e acabaram por chegar ao golo, aos 65 minutos, num lance que começa num cruzamento da esquerda de Tiago Araújo. Henrique Araújo recebeu na área e serviu Paulo Bernardo que, depois de tirar um adversário da frente, atirou a contar.

O Benfica B até podia ter aumentado a vantagem, num lance protagonizado por Ronaldo Camará, mas acabou por ser surpreendido, já em tempo de compensação, com uma cabeçada de Areias a cruzamento de Léo Cá. Balde de água fria para a equipa de Nélson Veríssimo mesmo a fechar o jogo.

Entretanto, também este domingo, a Oliveirense surpreendeu o Feirense por 1-0, com um golo solitário de Jorge Luiz mesmo em cima do intervalo. A equipa de Santa Maria da Feira tinha possibilidades de alcançar a Académica no segundo lugar, mas agora pode ver a equipa de Coimbra, que na segunda-feira recebe o Mafra, aumentar a distância.