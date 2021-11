Pedro Duarte não podia pedir melhor estreia no comando da Académica, que ao fim de 11 jornadas na II Liga ainda não tinha vencido e já ia no terceiro treinador na temporada.

Na receção ao Sp. Covilhã, um hat-trick de João Carlos valeu o triunfo por 3-0 que tira um peso de cima da equipa que vinha de sete derrotas consecutivas e somava apenas dois pontos na classificação.

O cenário para a Briosa ainda se mantém nublado, uma vez que continua no último lugar, a cinco pontos dos lugares de salvação e com menos dois do que o Varzim, penúltimo classificado.