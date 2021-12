O treinador do Sp. Covilhã, Leonel Pontes, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica (3-0), para a Taça da Liga:

[Apesar da derrota, jogo mais positivo do que negativo?] «Antes de mais queria dar os parabéns ao Benfica pela vitória, e em segundo à minha equipa pela postura que tiveram. Há muito tempo que não ganhamos, tem havido muitas alterações técnicas ao longo do ano que condiciona o nosso processo. Sentimos que a equipa vai crescendo de jogo para jogo, e esta noite a equipa cumpriu do ponto de vista tático. Estamos a ganhar uma equipa para nos prepararmos para a realidade da II Liga, onde precisamos urgentemente de pontuar.

[Análise ao jogo] Foi uma primeira parte muito bem conseguida. Sabíamos de antemão que havia a necessidade do Benfica ganhar por dois golos de diferença. Não nos preocupámos com a necessidade do Benfica ganhar, era importante jogar um pouco mais subido e conseguimos anular o jogo interior do Benfica. Tivemos duas oportunidades de golo. Naturalmente que depois do golo sofrido e da expulsão, fomos muito condicionados. De 11 para o 11 já era difícil, com menos um ainda mais complicado. No primeiro golo fomos enganados, sabíamos que o Benfica tinha aqueles lances estudados. O terceiro é um lance fortuito, que acontece no futebol. Estou muito orgulhoso, não podemos tirar o pé do acelerador. Agora é colocar a equipa a competir na nossa realidade, a II Liga.

«Havia três aspetos que era importante salvaguardar: não haver lesões, não haver expulsões e ao mesmo tempo não sair daqui com um resultado pesado, que podia acontecer dada a diferença de valores. Conseguimos não ser goleados, ninguém saiu lesionado, mas acabámos penalizados por uma expulsão de um jogador que poderá fazer falta. Mas ganhámos na credibilidade, fica a certeza que vamos ter uma equipa competitiva, organizada e que tenha prazer em jogar futebol, para conseguirmos os nossos objetivos.

[Qual era o grande desafio deste jogo?] O primeiro era descobrir a equipa [do Benfica] que ia jogar. Depois a questão do sistema de jogo, normalmente o Benfica joga em 3x4x3, hoje jogou com dois avançados na frente. Esta mecânica posicional também obriga a ajustes. Depois outro aspeto era retardar o golo do adversário, sabíamos que era fundamental ter segurança defensiva. Fomos anulando as iniciativas do Benfica, eles erraram muitos passes fruto do nosso posicionamento. Em campo a diferença entre nós e o Benfica, que é abismal, não se notou tanto durante os 90 minutos.»