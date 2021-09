O minuto 42 da receção do Sp. Covilhã ao V. Guimarães, em jogo a contar para o Grupo A da Taça da Liga, trouxe um grande susto a quem acompanhava o jogo. Héliton, defesa do Sp. Covilhã, caiu inanimado após um choque com o guarda-redes da própria equipa.

O jogador do Sp. Covilhã caiu desamparado e ficou inconsciente, com os jogadores de ambas as equipas a pedirem imediatamente a entrada das equipas médicas, enquanto faziam uma roda à volta do atleta para preservar a privacidade do brasileiro.

Após alguns minutos a ser assistido, o jogador levantou-se, saiu já pelo próprio pé do relvado e regressou ao campo pouco depois, acabando por cumprir todo o jogo até ao fim sem problemas.

«Foi um susto que eu e a equipa apanhámos», confessou Héliton ao flash-interview da Sporttv.

«Um susto muito grande, como eu nunca tinha sentido na minha vida. A minha esposa estava na bancada e também ficou muito assustada, mas felizmente já passou, sinto-me bem, está tudo bem e agora tenho de continuar a trabalhar.»