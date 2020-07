O Feirense garantiu a contratação do médio Mica Silva, de 27 anos, para a temporada 2020/2021, na II Liga de futebol.

O jogador português representou o Sporting da Covilhã nas duas últimas épocas e reencontra o treinador Filipe Rocha, com o qual já tinha trabalhado nos serranos.

Formado no Imortal, no Silves e no Portimonense, clube este no qual subiu a sénior, Mica passou ainda pelo União da Madeira e pelos polacos do Zawisza Bydgoszcz.