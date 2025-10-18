Tiago Leite, treinador do Sp. Espinho, falou aos jornalistas junto aos balneários do campo Joaquim Domingos Maia, em Nogueira da Regedoura (Santa Maria da Feira), no rescaldo da eliminação na Taça de Portugal. Ainda que o Santa Clara tenha sorrido nos penáltis – após o nulo em 144 minutos – o treinador dos “Tigres” expressou um profundo orgulho.

Gestão apertada

«Perder assim é muito frustrante, mas há que olhar ao copo meio-cheio. O que fizemos foi transcendente. O jogo não foi de sentido único e tivemos iniciativa, porque estudámos bem o Santa Clara. Anulámos o jogo do adversário pelos corredores. A segunda parte ficou marcada pela expulsão do Willy, fomos obrigados a defender. No prolongamento percebi que não seríamos capazes de mais. Fisicamente era impossível.»

«Fui substituindo os jogadores mais influentes porque temos um jogo muito importante na quarta-feira [em casa contra o Lobão]. Fomos gerindo e só mantivemos a linha defensiva. Temos de pensar no campeonato porque não começámos muito bem e já estamos ligeiramente atrasados para os líderes [Fiães e Ovarense].»

Mensagem sobre o futebol distrital

«Que este resultado mostre como os amadores trabalham e jogam bem, não nos limitámos a bater bola. É uma mensagem positiva sobre o futebol distrital.»

«Adeptos? É o bom do Sp. Espinho. Vivemos uma fase complicada estruturalmente, se ao fim de semana é complicado, imaginem à semana. Não temos casa própria. Sentir este ambiente é de outro gabarito e vivo para estes dias, para defrontar grandes equipas e grandes treinadores como o Vasco Matos. Sentimos um orgulho tremendo e sentimos a felicidade das nossas gentes.»