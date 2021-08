O Benfica cumpre nesta quarta-feira o primeiro jogo oficial da época 2021/22.

Os encarnados defrontam a partir das 18h00 o Spartak Moscovo de Rui Vitória na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Num jogo de importância capital rumo à aspirações dos encarnados em marcarem presença na prova mais importante de clubes da Europa e de garantirem um encaixe financeiro a rondar os 35 milhões de euros, Jorge Jesus deverá regressar ao sistema com que iniciou a temporada transata: o 4x4x2.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico das águias deu a entender que, pelo menos, não vai apostar no sistema de três centrais que utilizou preferencialmente na segunda metade da época anterior, sendo por isso expectável que regresse à defesa a quatro. Falou ainda de Gonçalo Ramos e Seferovic, os avançados que disse estarem mais entrosados com a forma de jogar do Benfica, ao contrário de Vinícius, Rodrigo Pinho e do recém-chegado Yaremchuk, que já foi inscrito na Liga dos Campeões mas ainda não será opção para o duelo desta quarta-feira na Rússia.

Na GALERIA ASSOCIADA, o Maisfutebol apresenta aquele que considera ser o onze provável do Benfica para o primeiro jogo com o Spartak.