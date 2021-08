Rui Vitória, treinador do Spartak de Moscovo, fez a antevisão à primeira mão da terceira eliminatória da Champions, que vai jogar contra o Benfica. O treinador dos russos não quer ser o destaque do confronto entre portugueses e russos, admitindo que não vai falar com Jorge Jesus.

«É um jogo entre Benfica e Spartak. Não é de individualidades, é um jogo de dois coletivos, muito idênticos, sentindo a grandeza que representam para os seus países, até nas cores, um clube muito forte na Rússia e um clube forte em Portugal. Quanto aos dois treinadores, é uma novela que sinto que se gosta de alimentar, mas já não estou para essas novelas. Não é por estar no estrangeiro que as coisas se vão alterar. Até à data nunca nos falámos, também agora não nos vamos falar, obviamente», assumiu o treinador dos russos em conferência de imprensa.

O treinador do Spartak de Moscovo reconhece o bom trabalho do Benfica no mercado e admite que o atual plantel é melhor do que aquele que treinou.

«O Benfica reforçou-se bem a partir do ano passado. Apesar de não terem alcançado os resultados que desejavam, os jogadores são de inegável qualidade, são internacionais pelas suas seleções e habituados a altos níveis de competição. Este ano reforçaram-se outra vez com jogadores de qualidade. Benfica está forte e eventualmente melhor do que aquela equipa que treinei, apesar de ter imenso prazer no trabalho que fiz», disse Rui Vitória.

Tendo consciência de que a equipa russa não terá uma tarefa fácil, Rui Vitória tem a equipa preparada para «o poder do Benfica».

«Algo que acredito é não fazer alterações significativas em relação ao adversário. Não é norma fazer alterações em que os meus jogadores não saibam o que têm de fazer. Vamos ter os nossos momentos, mas também vamos estar preparados para o poder do Benfica, que é grande», assinalou o treinador português.

Rui Vitória quer os jogadores «com muita determinação, convicção e desinibidos», eleva os níveis de exigência, mas coloca a pressão do lado de lá da barricada.

«A exigência nossa é enorme porque a colocamos sobre nós próprios. Por outro lado, no adversário há exigência por ser um grande clube e porque no ano passado não entrou na Liga dos Campeões. Se há coisa que vamos fazer é disputar jogo de forma determinada e convicta. (...) Vamos disputar até à exaustão, determinados, convictos. Do outro lado está uma equipa forte. Quem não souber, que se informe. Tem jogadores de alto nível de qualidade, em grandes seleções do mundo, habituados a jogar finais e momentos decisivos e isso às vezes faz a diferença, é isso que quero alertar a todos. Quem nos vê desde o início já percebeu que somos uma equipa de convicções e positiva, basta ver as oportunidades que temos em todos os jogos. Vamos ser fortes a defender e atacar. Somos uma equipa positiva, convicta, determinada. Não vamos estar permanente a defender e à espera do adversário», concluiu Rui Vitória.

Spartak de Moscovo e Benfica encontram-se nesta quarta-feira, no Otkrytie Arena, em Moscovo.