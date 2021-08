O Spartak Moscovo saiu este sábado derrotado por 2-1 da receção ao Nizhny Novgorod, em jogo da Liga russa. A formação de Rui Vitória somou assim o segundo desaire consecutivo, voltando a perder antes de defrontar novamente o Benfica, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

No desafio da terceira jornada, o Spartak entrou a perder e sofreu o primeiro golo logo aos quatro minutos, marcado por Kirill Gotsuk. Pouco depois, aos 16 minutos, o defesa Aleksey Kozlov aumentou a vantagem do Nizhny Novgorod para 2-0. O melhor que o Spartak fez foi reduzir, já aos 86 minutos, pelo suplente Ezequiel Ponce.

Recorde-se que Benfica e Spartak Moscovo se defrontam na próxima terça-feira (10 de agosto), no Estádio da Luz, em Lisboa, depois do triunfo por 2-0 dos encarnados na primeira mão. O vencedor da eliminatória irá defrontar no play-off de acesso à fase de grupos o PSV ou o Midtjylland (os holandeses venceram a primeira mão por 3-0).