Rui Vitória garante que não está preocupado com a forma como vai ser recebido esta terça-feira na pelos adeptos no Estádio da Luz. O treinador recordou que viveu «momentos históricos» ao serviço do Benfica e está convencido que não vai ser mal recebido.

«Nem sequer penso muito nessas questões. Passámos aqui momentos muito bons, para mim, para o Benfica, para o clube, foram momentos históricos, mas amanhã os adeptos querem é que o Benfica ganhe, como na Rússia os nossos também queriam que o Spartak ganhasse», começou por comentar.

Agora o treinador regressa no papel de adversário. «Agora estou do lado oposto, o Benfica vai querer passar a eliminatória, nós também queremos passar. É uma pena que só possa passar um. Ou fica de fora uma equipa portuguesa ou um treinador português. Não há motivos para me receberem mal, pelo contrário, mas isso não me preocupa», acrescentou.