O treinador do Spartak Moscovo, Rui Vitória, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica (2-0), na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões:

«Foi um jogo difícil, tínhamos de retardar e controlar o Benfica na primeira parte, para estarmos sempre dentro do jogo. Era fundamental sermos mais coesos, mas depois não tivemos clarividência no ataque. O Benfica mereceu, foi mais forte do que nós. Agora temos é de virar o foco para o campeonato. O Benfica foi mais forte em determinados momentos e nós não fomos lúcidos na saída para o ataque.

Eram dois jogos de grau de dificuldade elevado. O Benfica é uma bela equipa, tem dinâmicas muito interessantes de jogo, e em vantagem na eliminatória ficou mais difícil para nós. Começámos com uma pré-época muito boa, e depois, fruto de uma série de circunstâncias, prejudicámo-nos a nós mesmos. Vamos a tempo, temos capacidade para entrar no caminho novamente. Este início não foi bom, mas estamos dentro da luta e agora é preparar os próximos jogos.

[Equipa sofreu com o cansaço?] O cansaço não é só físico, é de uma série de coisas que aconteceram. Muitos destes jogadores. Às vezes pensa-se que isto é só estalar os dedos e as coisas saem, mas às vezes revela-se este cansaço físico de alguns jogadores. E há uma carga mental fruto de alguns resultados e do envolvimento pelo qual estamos a passar. Agora acabou, é focar no campeonato.

[O que marcou mais esta eliminatória?] O primeiro jogo foi importante, estávamos com ansiedade. Principalmente o primeiro golo do Benfica em Moscovo, aí perdemos intranquilos. É evidente que jogar aqui com uma desvantagem era mais difícil, mas queríamos dar uma resposta positiva. Mais do que atacar à maluca, era fundamental sermos coesos. Estas circunstância não são agradáveis. Equipas grandes têm de estar focadas em jogar, e não estarem a pensar constantemente a pensar em coisas extra-jogo, isso desvia atenções e não queremos nada disso. Estamos pronto para ir à procura de soluções.»