Rui Vitória foi apresentado esta segunda-feira no Spartak Moscovo. Depois de uma frase em russo, o técnico falou em português aos jornalistas presentes, deixando a promessa de aprender mais sobre a Rússia e sobre o clube.

«Eu tenho como objetivo ganhar títulos e o Spartak nas primeiras conversas mostrou-me essa possibilidade. Gostei muito da forma como o clube estava organizado, da forma como conversámos. Entendemos o que tínhamos a fazer e metemos mãos à obra para estarmos prontos para começar a nova época», afirmou.

O técnico afirmou que viu muitos jogos do Spartak e está «perfeitamente identificado com a equipa e com o campeonato». «Conheço as equipas, conheço os treinadores todos, a forma como todas as equipas jogam, e particularmente da nossa equipa, do Spartak», garantiu.

«Acho que há um bom espírito de vitória, de conquista, mas temos de melhorar um ou outro aspeto», disse Rui Vitória, acrescentando que está «muito ansioso por começar a trabalhar.»

«Somos uma equipa técnica que tem ganho ultimamente e viemos cá com esse propósito. Não é um trabalho fácil porque é um campeonato muito disputado e com equipas de qualidade, mas vamos ser uma equipa forte e que vai lutar todos os jogos para ganhar. Sei a responsabilidade que temos, é um ano de centenário e queremos ganhar títulos. Estamos preparados», garantiu.