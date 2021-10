Rui Vitória não vai esquecer o nome de Patson Daka tão depressa.

Na receção do Spartak de Moscovo ao Leicester, em jogo da terceira jornada da Liga Europa, o avançado da Zâmbia fez um póquer e praticamente decidiu sozinho a vitória dos foxes (4-3).

Em Moscovo, a equipa do técnico português até entrou melhor e conseguiu uma vantagem de dois golos: Sobolev abriu o marcador aos 11 minutos e Jordan Larsson fez o 2-0 aos 44 minutos.

Só que ainda antes do intervalo, Daka abriu o livro e reduziu para o Leicester, que contou com Ricardo Pereira em campo. O ‘show’ continuou logo depois: Daka empatou aos 48 minutos e operou a reviravolta aos 54m.

A 11 minutos do fim, o jovem de 23 anos chegou ao póquer e praticamente ‘matou’ o jogo.

O Spartak ainda reagiu a quatro minutos dos 90, com mais um golo de Sobolev, mas já não conseguiu evitar a derrota.

Com este resultado, o Leicester sobe ao segundo lugar do grupo C, com quatro pontos, a dois do Legia de Varsóvia – mas mais um jogo. O Spartak está em terceiro, com três pontos. O Nápoles é último, com apenas um empate.