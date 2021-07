O Spartak de Rui Vitória garantiu esta quarta-feira a conquista do Torneio de Moscovo, após a segunda goleada em igual número de jogos na prova de preparação.



Depois de bater o Dínamo de São Petersburgo por 4-0, o Spartak de Moscovo venceu o Rubin Kazan pelo mesmo resultado.



Victor Moses, Aleksandr Sobolev, Roman Zobnin e Georgiy Dzhikiya marcaram os golos frente ao Rubin Kazan.



No domingo, a equipa de Rui Vitória ainda vai defrontar o Khimki, mas os dois triunfos garantiram desde já a conquista do troféu.