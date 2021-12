Seis jogos depois, Rui Vitória voltou a vencer na Liga russa. O Spartak bateu, este sábado, o Akhmat Grozny (2-1), numa partida referente à 17.ª jornada.



O conjunto orientado por técnico marcou primeiro por Victor Moses a passe de Sobolev. Poucos minutos depois da assistência para o golo dos moscovitas, o avançado russo foi expulso com cartão vermelho direto.



Em inferioridade numérica, o Spartak sofreu o golo do empate - marcou Utkin. Apenas na segunda parte a equipa de Rui Vitória conseguiu responder e chegar ao 2-1 a três minutos do final graças a um golo de Promes.



O Spartak é 9.º classificado com 23 pontos enquanto o Grozny está dois lugares acima com mais um ponto.