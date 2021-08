Depois da eliminação da Liga dos Campeões frente ao Benfica, o Spartak de Moscovo, equipa orientada pelo português Rui Vitória, venceu neste sábado por 1-0 frente ao Ural, na quarta jornada da Liga Russa.

O único golo da partida foi marcado pelo médio Roman Zobnin, aos 27 minutos, que garantiu ao Spartak de Moscovo uma vitória depois de três derrotas consecutivas, duas para o Benfica, ambas por 2-0, e uma frente ao Nizhny Novgorod, por 2-1.

Com a quarta jornada ainda em andamento, o Spartak de Rui Vitória continua na sétima posição, com seis pontos, a três do trio invicto, Zenit, Rubin Kazan e Dínamo Moscovo, todos com menos um jogo. O Ural é 15.º e penúltimo, com um ponto.