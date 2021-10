Foi um momento caricato no Sporting-Famalicão desta terça-feira, que acabou com o triunfo leonino por 2-1. A publicidade nas mangas da camisola de Manuel Mota começou a descolar, o que deu um efeito estranho ao equipamento do árbitro. No banco do Sporting, Pedro Gonçalves e Bruno Tabata divertiram-se com o azar do árbitro e devem ter feito troça, porque Manuel Mota foi lá exigir respeito. Não serviu de muito: os dois jogadores continuaram a rir da camisola do juiz.