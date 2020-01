O Sporting continua a negociar a contratação de Andraz Sporar, avançado esloveno que representa o Slovan Bratislava. O diretor-geral do clube da Eslováquia, Ivan Kmotrik, diz mesmo que haverá uma reunião em Viena para discutir o futuro do avançado.

«Temos uma oferta formal do Sporting, de facto, e estamos ainda a negociar. Os representantes do Sporting vão viajar amanhã [hoje] para Viena para uma reunião connosco, onde poderemos dar um novo passo no processo. Não vemos razão para mudar a nossa posição e subestimar o valor do Sporar. As nossas exigências e a oferta do Sporting ainda não estão no ponto... O Sporting sabe qual a nossa posição e o valor que pretendemos», explicou o dirigente, em declarações ao jornal O Jogo.

Salientando o interesse de outros clubes no concurso de Andraz Sporar, o diretor-geral do Slovan Bratislava não deixa de elogiar o Sporting e abrir as portas a um entendimento total: «Claro que Sporar está disponível para ir para o Sporting, sabemos disso, e nós estamos naturalmente abertos a isso, pois consideramos o Sporting um parceiro sério.»



Silas: «Sporar tem qualidade»