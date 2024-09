A UEFA nomeou o árbitro italiano Marco Guida para a visita do Sporting a Eindhoven, na próxima terça-feira, para o embate com o PSV, campeão dos Países Baixos, naquele que será o segundo jogo dos leões na atual edição da Liga dos Campeões.

Trata-se do árbitro que, no Euro2024, apitou o embate de Portugal com a República Checa, que a seleção comandada por Roberto Martínez venceu por 2-1, no último jogo da fase de grupos. No Philips Stadion, na próxima terça-feira, o árbitro italiano vai contar com o apoio dos auxiliares Ciro Carbone e Giorgio Peretti, enquanto Fábio Maresca será o quarto árbitro e Alejandro di Paolo o VAR de serviço.

Recordamos que o Sporting venceu o Lille, em Alvalade, por 2-1, na ronda inaugural do novo formato da Liga dos Campeões.