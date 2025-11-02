O alemão Daniel Siebert foi o escolhido pela UEFA para arbitrar a visita do Sporting à Juventus, no jogo de terça-feira a contar para a quarta jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

Este encontro marcará, então, o reencontro de Siebert com os leões, depois de ter apitado a goleada por 4-1 ao Manchester City em 2024/25.

Jan Seidel e Rafael Foltyn serão os assistentes, enquanto Timo Gerach assumirá o papel de quarto-árbitro. No VAR, Siebert contará com o apoio de Christian Dingert e Andrew Dallas.

O Sporting chega a este encontro com seis pontos somados, depois de duas vitórias e uma derrota. Por seu lado, a Juventus vem de dois empates e uma derrota, somando apenas dois pontos na presente edição da Liga dos Campeões.