«Oxalá em janeiro Nuno Santos me dê mais uma dor de cabeça»
Rui Borges mostrou-se expectante com o regresso do lateral do Sporting
00:55
«Nuno Santos? Oxalá que em janeiro seja opção para mim a 100 por cento...»
02:01
«Quenda? Acredito sempre que as escolhas do selecionador são as melhores»
01:39
«Santa Clara é muito competitivo e no passado tivemos sempre dificuldades»
01:10
«Seleção? A chamada dos jogadores do Sporting é natural pelo momento de forma...»
01:37
«Morita? Sabíamos que entrava no último ano de contrato, mas acreditamos nele»
00:53
«Diomande? Se não for à CAN vai ficar triste, mas é melhor para nós»
00:23
«Arbitragem? Estamos em 2025, não estamos no passado...»