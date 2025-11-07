Rui Borges, treinador do Sporting, em antevisão à visita ao Santa Clara deste sábado [20h30], a contar para a 11.ª jornada da Liga. O técnico verde e branco comentou a situação do lesionado Fresneda e apontou para o regresso de Nuno Santos.

Fresneda está em processo de reabilitação

«Em relação ao Ivan Fresneda, está num processo de reabilitação de tentar perceber como é que estará. Vamos ver qual será o tempo esperado.»

Quer contar com Nuno Santos em janeiro

«Tomara eu que o Nuno em janeiro esteja a 100 por cento opção para o treinador. Por toda a resiliência que ele tem tido e por toda a capacidade. É uma lesão difícil, mas ele tem tido essa capacidade. É um autêntico guerreiro e um exemplo para todos nós: colegas e treinadores também. Tem melhorado imenso pelo menos aquilo que eu posso ver. Depois, dentro daquilo que falo com o posto médico, como é lógico, acredito que está cada vez mais perto. Agora, tem todos esses parâmetros que tem que cumprir e ele tem cumprido. Por isso, oxalá que sim, que em janeiro possa contar com ele, que me dê mais uma dor de cabeça. Mas não me preocupa nada essa dor de cabeça porque ficarei feliz de eu ter comigo.»