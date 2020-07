Depois de ter garantido que pagaria a transferência de André ao Sporting, o Sport Recife admite agora que a situação é «preocupante».



«Essa dívida está a tirar-me o sono. Não está a andar. Andou bastante no início, nos acertos e tudo mais, estava bastante confiante. Porém, com a pandemia a coisa esmoreceu, os contactos com Portugal foram diminuindo e a coisa está feia. Não por culpa nossa nem do deputado Luciano Bivar. Faltaram alguns detalhes», referiu o presidente do clube, Milton Bivar, em entrevista à Rádio Jornal.



Em maio a FIFA condenou o clube de Pernambuco a pagar cerca de 900 mil euros aos leões. Caso não liquide a dívida, o Sport pode ficar impedido de contratar jogadores por um período de 18 meses.