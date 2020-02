A TVI e a Sport TV anunciaram esta quarta-feira a celebração de um acordo que permitirá ao quarto canal transmitir em canal aberto 22 jogos do Euro 2020 e todos os jogos da Seleção Nacional durante a competição.

Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, congratulou-se com o desfecho positivo das negociações e prometeu uma cobertura à altura do evento. «É uma grande notícia para a TVI e para Portugal. É a primeira vez que Portugal vai para esta competição defender um título que é seu. Saímos daqui com o compromisso de estar à altura deste acontecimento invulgar e de fazermos uma cobertura televisiva inédita. O Euro está a entrar hoje na TVI, mas a TVI vai entrar no Euro como provavelmente nenhuma estação até hoje fez, num espírito de equipa em que vamos convocar todos para este jogo, que é nacional. A Sport TV foi um parceiro de grande seriedade neste processo negocial, de grande transparência e profissionalismo», frisou em declarações à TVI na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, sublinhou o facto de este evento desportivo poder chegar, devido à envolvência da TVI, a mais portugueses do que nunca antes. «Este acordo fecha o que foi desde o primeiro momento a grande prioridade da Sport TV, que era conceder aos portugueses o acesso a poderem acompanhar desde o primeiro momento sempre a Seleção Nacional. Estamos certos de que a TVI será um grande parceiro que permitirá ao Euro ganhar uma amplificação de sinal nunca antes vista em Portugal.»

Nuno Santos, diretor de programas da TVI, reiterou a ideia de forte envolvimento numa mega-operação que será montada para a competição, que se realiza entre 12 de junho e 12 de julho e que vai jogar-se em 12 cidades de 12 países. «Não há nada mais transversal do que a Seleção Nacional. Toca a todos. Queremos estar com Portugal, transformar isso numa operação muito importante na antena dos vários canais da TVI, envolvendo todos os nossos profissionais, e achamos que é uma boa forma de nos relacionarmos com o público num momento em que a TVI iniciou o seu ciclo de mudança», apontou.

Também em declarações à TVI, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, enalteceu aquilo que disse ser uma boa notícia para os portugueses e partilhou o desejo de repetir o êxito de 2016 em França. «É conhecida a nossa ambição de ter o futebol o mais acessível possível a todos os portugueses. Do ponto de vista desportivo é uma ambição que temos. Sabemos que, tal como o Euro 2016, é uma competição extremamente difícil. O grupo onde vamos jogar é um grupo da morte, como se costuma dizer, mas estamos imbuidos do espírito de conquista. Vamos com a intenção de poder retornar no dia 12 de julho de 2020 a casa com este troféu.»

Recorde-se que Portugal estará inserido no Grupo F do Euro 2020 juntamente com França, Alemanha, faltando ainda conhecer o nome da outra seleção, que será a primeira adversária dos comandados de Fernando Santos a 16 de junho pelas 17h00, já sabe (!) , na TVI.