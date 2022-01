O Sporting chegou a acordo com o Almería para emprestar o lateral direito Alex Mendes ao clube espanhol.

O entendimento tem de ser agora passado ao papel, mas prevê um empréstimo até ao final da época, com opção do Almería ficar com o passe do jovem de 21 anos mediante um sistema de partilha dos direitos económicos.

Alex Mendes vai ser integrado na equipa B do clube que atualmente lidera a II Liga Espanhola, tendo até final da época para mostrar o seu valor, uma vez que estava a ter poucos minutos de jogo na equipa B do Sporting.

Natural de Azeitão, o jovem que também pode desempenhar as funções de central começou a formação no Benfica e passou pelo V. Guimarães, antes de se mudar para o Sporting em julho de 2020.