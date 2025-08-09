Sporting B vence no reduto do Torrense no regresso à II Liga
Golo nos instantes finais de Flávio Gonçalves deu o triunfo aos leões por 1-0
O regresso do Sporting B à II Liga, sete anos depois, foi marcado por um triunfo fora de portas. Na estreia na nova edição da competição, os jovens leões venceram (1-0) o Torrense, quinto classificado da II Liga na edição 2024/25.
O Torrense até chegou a fazer as redes abanarem ao minuto 87. Ethyan González roubou a bola a João Muniz e atirou a contar na cara do guarda redes. Porém, o árbitro prontamente marcou falta ofensiva, não chegando a considerar como golo.
O golo solitário da partida foi apontado já nos instantes finais. Aos 89 minutos, Flávio Gonçalves, que saltou do banco aos 58 minutos, marcou o tento certeiro da vitória numa jogada bem aproveitada pela equipa verde e branca.
Com este triunfo, os orientados de João Gião entram com o pé direito neste regresso às competições profissionais. Na próxima jornada o Sporting B recebe o União de Leiria. O Torreense, por sua vez, visita o reduto do Farense.
Arranque na #LigaPortugalMeuSuper com 3️⃣ pontos na bagagem 🧳— Sporting CP (@SportingCP) August 9, 2025
Vitória dos Leões do #SportingB frente ao SCU Torreense por 0-1, com golo de Flávio Gonçalves ⚽ pic.twitter.com/KaZVRo9XxT