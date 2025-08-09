O regresso do Sporting B à II Liga, sete anos depois, foi marcado por um triunfo fora de portas. Na estreia na nova edição da competição, os jovens leões venceram (1-0) o Torrense, quinto classificado da II Liga na edição 2024/25.

O Torrense até chegou a fazer as redes abanarem ao minuto 87. Ethyan González roubou a bola a João Muniz e atirou a contar na cara do guarda redes. Porém, o árbitro prontamente marcou falta ofensiva, não chegando a considerar como golo.

O golo solitário da partida foi apontado já nos instantes finais. Aos 89 minutos, Flávio Gonçalves, que saltou do banco aos 58 minutos, marcou o tento certeiro da vitória numa jogada bem aproveitada pela equipa verde e branca. 

 

 

Com este triunfo, os orientados de João Gião entram com o pé direito neste regresso às competições profissionais. Na próxima jornada o Sporting B recebe o União de Leiria. O Torreense, por sua vez, visita o reduto do Farense. 

 

