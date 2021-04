O Sporting foi multado em 1.530 euros por comportamento incorreto do público no jogo da equipa B, em Queluz, no Complexo Desportivo do Real SC, para a 22.ª e última jornada da primeira fase do Campeonato de Portugal, no passado domingo.

Segundo o mapa de castigos, a multa deve-se a uma invasão no topo norte do estádio por cerca de 15 adeptos «devidamente identificados por cachecóis e camisolas», aos 19 minutos de jogo.

«Deitaram ao chão a vedação em arame que limita o acesso do exterior do estádio para o seu interior e deflagraram cerca de seis archotes de cor verde bem como cerca de cinco potes de fumo de cor branca e verde e, ao mesmo tempo, gritando em coro: «Sporting para sempre», «vamos Sporting, tamos sempre presentes», «Sporting… Sporting».

O mapa de castigos nota ainda que na sequência disto, «dois desses archotes de cor verde foram arremessados para junto de uma segunda vedação existente que separa do terreno, tendo iniciado um pequeno foco de incêndio na erva e mato existente, mas que se apagou logo de seguida, sem necessidade de intervenção dos bombeiros». «Estes adeptos invasores, com a rapidez que apareceram, também saíram do local, não oferecendo qualquer problema de segurança à força policial presente no estádio, tendo este episódio não ultrapassado os dois/três minutos».

Real SC e Sporting B empataram sem golos.