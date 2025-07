O Marítimo e o Sporting B empataram (1-1) este sábado, num jogo particular realizado no Estádio Municipal de Rio Maior, em Santarém. O encontro serviu como preparação para a temporada 2024/25 da II Liga, na qual as duas equipas vão competir.

A formação madeirense, orientada por Vítor Matos, realizou o seu primeiro teste da pré-época e adiantou-se no marcador por intermédio de Francisco Gomes. O Sporting B, que garantiu recentemente a promoção ao segundo escalão, reagiu e chegou ao empate com um golo de Lucas Taibo.

Este foi o segundo jogo de preparação dos jovens 'leões', depois da derrota por 5-2 frente à equipa principal dos verdes e brancos.