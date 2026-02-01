O Sporting B venceu em Alcochete a Oliveirense por 2-0, num jogo marcado pelo regresso de Nuno Santos aos relvados 15 meses depois da rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Muito aplaudido pelos espectadores e pelo plantel da equipa principal dos leões, que assistiu ao jogo, o lateral-esquerdo foi a jogo aos 64 minutos numa posição diferente: alinhou no lado direito do meio-campo.

Os leões foram para o intervalo a vencer (golo de Flávio Gonçalve aos 34m) e pouco depois de ter entrado na partida Nuno Santos lançou Rafael Nel para o 2-0 que acabou por ser anulado pelo VAR devido a fora de jogo.

O segundo golo da equipa B dos leões surgiu já perto do tempo de compensação, por intermédio de Tanlongo, numa bela execução de calcanhar que desfez todas as dúvidas sobre a atribuição dos três pontos.

O Sporting B está, assim, de regresso às vitórias, colocando um ponto final numa série de cinco derrotas iniciada ainda em 2025.