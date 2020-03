O Sporting de Braga comunicou à CMVM a transferência de Rúben Amorim para o Sporting, por dez milhoes de euros, e apresentou os detalhes do pagamento. O clube leonino tem seis meses para liquidar a totalidade da verba e está sujeito ao pagamento de juros, que podem chegar aos 155 mil euros.



O Sporting pagará os dez milhões em duas fases: cinco milhões até esta sexta-feira e outros cinco até ao dia 5 de setembro. A este valor acresce ainda o IVA (que será saldado na íntegra até ao final deste mês) e juros calculados de seis por cento, que correspondem ao valor de 155 mil euros se a SAD liderada por Frederico Varandas apenas terminar o pagamento na data limite estipulada (5 de setembro de 2020).



Leia a informação do Sp. Braga:



«A Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD, vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com a Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD para a transferência definitiva do treinador Ruben Filipe Marques Diogo Amorim pelo valor correspondente à sua cláusula de rescisão, ou seja, 10.000.000,00€ (dez milhões de euros), acrescidos de IVA, a qual será paga nos seguintes termos:



a) Duas prestações de 5.000.000,00€ (cinco milhões de euros) cada uma, a primeira até ao dia 6 de Março de 2020 e a segunda até ao dia 5 de Setembro de 2020, sendo que pelo diferimento até esta data do pagamento correspondente à segunda prestação a Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD obrigou-se a pagar à A Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD a quantia adicional correspondente a juros calculados à taxa de 6% ano até pagamento efetivo e integral que se acontecer apenas a 5 de Setembro de 2020 se fixaram desde já em 155.000,00€ (cento e cinquenta e cinco mil euros); e b) A quantia referente ao IVA será paga, integralmente, até ao dia 30 de Março de 2020.»