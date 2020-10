O Sporting conquistou o campeonato nacional de futebol de praia, depois de vencer a Casa de Benfica de Loures, por 6-3, na terceira e última jornada da fase de elite.



Os leões conquistaram o título pela terceira vez na história e colocaram um ponto final no ciclo vitorioso do Sp. Braga, que venceu a prova nas três últimas épocas.



No Estádio do Viveiro, na Nazaré, Edu liderou a vitória leonina com um hat trick. Ricardinho, Pinhal e António também marcaram para o conjunto verde e branco, enquanto LLorenç, por duas vezes, e Luís Vaz apontaram os golos da turma de Loures.



O Sp. Braga venceu o Chaves, por 7-3, no outro jogo da fase final, e terminou no segundo posto, com seis pontos. Os flavienses, com três derrotas consentidas, ficaram no último lugar, enquanto a Casa do Benfica de Loures assegurou a terceira posição.