O Sp. Braga venceu, nesta quarta-feira, o Sporting por 3-2, em jogo referente à quinta jornada da fase de apuramento do campeão da Liga Revelação.

Os bracarenses adiantaram-se cedo no marcador e, à meia-hora de jogo, já venciam por duas bolas a zero. Hernâni Silva abriu o marcador aos 13’ e Álvaro aumentou a vantagem dos guerreiros do Minho aos 26. O Sporting ainda reduziu por Miguel Luís antes do intervalo mas, no início da segunda parte, uma infelicidade do guarda-redes Hugo Cunha deu o terceiro golo do jogo para o Braga, assinado por Vítor. Os leões voltaram a reduzir, a 20 minutos do final, por Loide Augusto, mas não foi suficiente para conseguirem levar pontos do Complexo Desportivo do CF Fão.

O Sp.Braga, com esta vitória, soma 30 pontos, continua em último lugar, mas aproxima-se do Desportivo das Aves, que perdeu na última terça-feira diante do Benfica. O Sporting, que tinha sido ultrapassado pelo Benfica, devido à vitória dos encarnados diante dos Aves, fica em definitivo no terceiro lugar da classificação, a dois pontos dos rivais lisboetas.