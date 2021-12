Em fevereiro deste ano, David Carmo sofreu uma lesão grave, numa altura em que se afirmava como figura do eixo defensivo do Sp. Braga. Na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o internacional sub-21 português foi atingido involuntariamente por Luis Díaz e teve de deixar o relvado de ambulância com uma fratura no tornozelo.

À data, era esperado que o defesa parasse quatro meses, mas o tempo de recuperação prolongou-se, tal como o companheiro Castro relembrou nas redes sociais, esta quinta-feira.

«O nosso amigo Carmo já faz quase um ano que não faz aquilo que ele mais gosta, que é jogar futebol! Um dos meus desejos para 2022 é ver-te dentro do campo o mais rápido possível! Força campeão!», escreveu o médio, juntamente com uma fotografia numa sessão de treinos dos minhotos.