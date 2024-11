Após a derrota com o Sporting (4-2), o Sp. Braga caiu para o quinto lugar e o presidente dos minhotos, António Salvador, considerou que a época está abaixo das expectativas.

«É evidente que a época não tem corrido tão bem como gostaríamos, mas vamos caminhar e esperar que as coisas melhorem e tenho a certeza que vão melhorar daqui para a frente», disse o líder dos bracarenses, à margem da apresentação do projeto “Nascer Guerreiro”, numa parceria com o Hospital de Braga.

Salvador também elogiou Ruben Amorim, que começou a carreira no Sp. Braga. O presidente dos arsenalistas considerou que o novo técnico do Manchester United é «um treinador único» e confessou o «orgulho» por ter apostado nele na Pedreira.

Já quanto a Pinto da Costa, que elogiou o presidente do Sp. Braga no mais recente livro, Salvador considerou-o «o maior presidente da história do futebol português e mundial».