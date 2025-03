António Salvador anunciou esta quarta-feira a recandidatura à presidência do Sporting Braga.

«Ontem tive uma reunião com o órgão consultivo do clube para, em primeira mão, informar-lhes que iria voltar a ser candidato a presidente do Sp. Braga para os próximos quatro anos», começou por dizer o atual presidente dos minhotos em declarações ao Correio da Manhã

«As eleições são em maio. Além do balanço que foi feito, do qual considero que o ano de 2024 foi o melhor de sempre da história do Sp. Braga, a todos os níveis, o clube ganhou conquistas em todas as áreas, mais de 90 títulos coletivos, e uma das coisas que disse foi que me recandidatava depois de todas as infraestruturas que criámos, da base que foi lançada para o Sp. Braga. Creio que ainda há algo que falta fazer e isso é fazer do Sp. Braga campeão. Por isso é que eu me recandidato», acrescentou.

De referir que António Salvador é presidente do Sp. Braga desde 2003/04 e desde então já conquistou duas Taças de Portugal (2015/16 e 2020/21) e três Taças da Liga (2012/13, 2019/20 e 2023/24).