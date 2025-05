É oficial! Leonardo Lelo é o primeiro reforço do Sp. Braga para a próxima temporada.

O jogador assinou contrato até 2029 e fica com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

«Leonardo Lelo é reforço do Sp. Braga! O lateral-esquerdo, de 25 anos, terminou contrato com o Casa Pia e assinou um vínculo com o Sp. Braga, válido até 2029», pode ler-se no comunicado oficial.

Natural de Olhão, onde fez parte da formação, Lelo deixou o Casa Pia ao fim de quatro temporadas. No total foram 142 jogos, 10 golos, 16 assistências e uma subida à primeira divisão (2021/22) com a camisola dos gansos.

O Sp. Braga, que será treinador por Carlos Vicens, adjunto de Guardiola, já começou a preparar a próxima temporada e este foi o primeiro reforço anunciado, depois das renovações de João Moutinho e Paulo Oliveira.

