Álvaro Djaló, jogador do Sp. Braga, tem sido uma das principais figuras dos arsenalistas esta época - leva 9 golos e 3 assistências. Em entrevista ao jornal ‘Marca’, Hugo Cajuda, agente do extremo, revelou o interesse do Athletic Bilbao e de outros clubes da Europa.

«O Sp. Braga não será a sua última paragem. Ele tem capacidade para jogar a um nível mais alto e vai fazê-lo seguramente, não sei se em janeiro, se no verão ou se mais para a frente», começou por referir.

«O Álvaro Djaló nasceu em Madrid, mas passou toda a sua vida em Bilbau. Os seus pais e a sua família ainda lá estão e ele vai lá sempre que pode. Nunca jogou lá, mas como é a equipa da cidade onde cresceu, tem um carinho especial por ela. É uma possibilidade para o Athletic porque, devido às idiossincrasias do clube, não é fácil encontrar jogadores de topo, mas não é a única equipa interessada, há vários clubes de outras ligas que o estão a seguir de perto», acrescentou Hugo Cajuda.

O extremo dos arsenalistas renovou recentemente contrato até 2027 e tem tido um papel de destaque na equipa de Artur Jorge.