Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, lançou esta quarta-feira o jogo da Liga Europa frente ao Levski Sofia. Depois do empate a zeros no primeiro jogo, o técnico dos minhotos espera uma vitória na segunda mão da 2.ª pré-eliminatória.

«É uma partida muito importante. Quando jogas uma eliminatória, sabes que apenas vai ganhar uma equipa. Mas estamos com confiança, energia e com a mentalidade de que vamos ser a equipa que vai seguir em frente», disse, primeiramente, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a tarefa que os minhotos têm pela frente, o técnico espanhol foi direto e conciso: «Marcar mais um golo que o adversário. Se o fizermos vamos passar a eliminatória».

Horas antes, o técnico da equipa búlgara, referiu que o Sp. Braga é o favorito na eliminatória, muito também pela diferença no valor do plantel.

«O Sp. Braga é favorito? Amanhã é uma nova partida e começa 0-0. Lá (Bulgária) ficou 0-0. Estamos com a tranquilidade, confiança e energia que, com os adeptos e a nossa preparação, teremos tudo para lutar pela partida».

Sobre o relvado, tema que foi bastante criticado, o técnico frisou que a viagem e o facto de não estarem em casa dificultou a partida da primeira mão, mas assegurou que não vai utilizar «desculpas» no segundo jogo.

«Sim, obviamente que jogar em casa é uma vantagem. Para a Bulgária foi uma viagem de quatro horas, uma cidade que não conheces, não estás em casa, mas sim num hotel. Jogámos contra uma equipa que já tinha jogado na ronda passada e que tem uma jornada do campeonato. Aqui, em Braga, estamos com os nossos adeptos e família. Mas no final são 11 contra 11, uma bola e não há desculpas sobre o relvado».

Para finalizar, Vicens falou sobre a possibilidade de Roger Fernandes e Víctor Gómez serem opção para a partida.

«São possibilidades. Estamos com muita gente disponível e os únicos que estão na enfermaria são o Robson e o Gabri», explicou.

De referir que o técnico iniciou a conferência com uma mensagem sentida, face aos incêndios que têm afetado Portugal nos últimos dias: «Ânimo a todas as pessoas que estão a sofrer com os incêndios. Agradecer aos bombeiros e proteção civil por todo o esforço», disse antes de responder a qualquer pergunta».

A partida entre o Sp. Braga e o Levski Sofia está marcada para esta quinta-feira, pelas 20h.