Os adeptos do Sp. Braga rumaram ao Estádio Municipal para apoiar a equipa, que está a caminho do Jamor para disputar neste domingo a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

A formação orientada por Artur Jorge sentiu o forte apoio dos seus adeptos antes de seguir caminho em direção a Lisboa.

Os minhotos treinam no relvado do Estádio Nacional a partir das 16h30. Às 19h00, o treinador e um jogador do Sp. Braga falam aos jornalistas.

A final da Taça de Portugal está agendada para as 17h15 de domingo.