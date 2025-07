Rodrigo Zalazar, jogador do Sp. Braga, fez a antevisão ao jogo da segunda mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, frente ao Levski Sofia (0-0).

Em conferência de imprensa, o atleta dos minhotos garantiu que a equipa vai procurar «ganhar» e ficar «mais perto da Liga Europa».

«Obviamente que é um jogo muito importante para nós, para a equipa e para o clube. A equipa está bem, confiante e preparada para o jogo de amanhã. Estamos todos juntos a trabalhar para o mesmo lado. Vamos procurar ganhar e colocar o Sp. Braga mais perto da Liga Europa», começou por dizer.

«Lá (Bulgária) foi um jogo complicado. Não era o nosso estádio, a nossa gente e o relvado também não era o melhor. A verdade é que foi duro. Eles também sabem jogar e juntaram-se muito bem. Agora que sabemos um pouco mais como vai ser, estamos mais preparados», acrescentou.

Questionado sobre o novo treinador da equipa, Carlos Vicens, e as novas ideias que trouxe, o médio do Uruguai mostrou-se entusiasmado e falou sobre a facilidade com que o plantel se habituou.

«Foi muito fácil. Temos jogadores de muita qualidade. Quando nos juntamos podemos causar muito dano, a equipa habituou-se muito rápido e está feliz e confiante», acrescentou.

Por fim, Zalazar assegurou que está de corpo e alma no Sp. Braga:

«Obviamente que estou sempre com o foco no Sp. braga. É a minha equipa, estou muito feliz aqui e a minha família também. É o futebol e no mercado há situações, mas estou focado aqui. Também valorizo muito o carinho e a confiança que o clube sempre deu», finalizou.

O jogo da segunda mão está marcado para esta quinta-feira, pelas 20h. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.