Bruma sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, segundou apurou o Maisfutebol. Um problema físico que o deve afastar dos relvados durante pelo menos um mês.

Quatro semanas de paragem para o extremo que, até agora, participou nos sete jogos oficiais dos bracarenses nesta temporada. Leva sete jogos, duas assistências e zero golos na conta pessoal.

A lesão foi sofrida durante o Sporting de Braga-Rapid Viena, desta quinta-feira, ainda na primeira parte. O extremo saiu ao fim de apenas 23 minutos, dando o lugar a Gabri Martínez.

Assim sendo, o internacional português, de 29 anos, irá estar com todas as certezas de fora da convocatória de Roberto Martínez para a próxima pausa para jogos de seleções. Bruma está no Sp. Braga desde janeiro de 2023.