Em conversa com a imprensa espanhola, o treinador do Sp. Braga Carlos Carvalhal foi questionado acerca da situação de Abel Ruiz nos minhotos e explicou que o avançado tem um papel fundamental na equipa, apesar de ter perdido espaço para Vitinha.

«Conquistou um lugar na equipa facilmente, este muito bem. Depois de ir à seleção principal, houve um momento em que não esteve muito bem e um jogador da nossa formação, o Vitinha, aproveitou muito bem a oportunidade. Mas, o Abel continua a ser para nós um titular. Nem só quem joga de início é titular. Tem um valor inquestionável e confiamos muito nele. No nosso sistema pode jogar tanto como avançado ou como segundo avançado, porque joga muito bem entre linhas. Estamos muito satisfeitos com ele. Para mim, é titularíssimo na nossa equipa, jogando de início ou não», disse o técnico na Rádio MARCA.

O técnico do Sp. Braga foi ainda confrontado com uma eventual experiência no campeonato espanhol e não escondeu o desejo de treinar no país vizinho.

«Conheço a liga espanhola. Fui muitas vezes aos Balaídos [estádio do Celta] e a Riazor [estádio do Deportivo da Corunha]. Estou muito por dentro de tudo o que acontece. É curioso porque nunca tive qualquer contacto para poder de treinar aí. Eu gostava», atirou.

Carlos Carvalhal cumpre a segunda época ao leme do Sp. Braga e tem contrato até junho deste ano. Esta temporada nos arsenalistas tem sido marcado pela aposta em jovens da formação e esta terça-feira foram conhecidas mais três subidas ao plantel principal.